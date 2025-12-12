  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Kitrea
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kitrea, Cypr Północny

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Four seasons
Zespół mieszkaniowy Four seasons
Kitrea, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Luxury Life
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się