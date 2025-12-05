  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gonyeli Alaykoy Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Gonyeli Alaykoy Belediyesi, Cypr Północny

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 30
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 30
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
od
$109,556
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Dzielnica mieszkaniowa Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
od
$208,979
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się