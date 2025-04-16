  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE

Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE

Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
14
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32822
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539002
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Czarnogóra
od
$108,179
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$84,371
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Państwo przegląda
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Czarnogóra
od
$108,179
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na 2 piętrach 45 m kw, w pełni wyposażony w meble i naczynia oraz wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowegoZ pięknym widokiem na Savin Cook i jego okolicyCena 99 000 euro bez mebli lub 125 000 euro pod klucz
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym premium Lastva Park w Tivat.   Elitarna dzielnica Donja Lastva, otoczona zielenią i widokiem na morze i góry   ?Powierzchnia od 154 do 204 m² 3 piętra ?2,3 sypialnie ?4 łazienki ?Kuchnia ?Taras z panoramicznym widokiem ?Garaż na…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż w elitarnej wiosce. Blisko, z niesamowitym widokiem na morze i góry Powierzchnia działki 403 m2 Powierzchnia domu 231 m2 2 miejsca parkingowe Basier 7×5m Dom został zbudowany z uwzględnieniem cech sejsmologicznych kraju, z materiałów wysokiej jakości Średni koszt wyna…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje