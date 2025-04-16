  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
;
9
ID: 28518
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Czarnogóra
