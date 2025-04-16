  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$89,194
ID: 28503
Data aktualizacji: 1.10.2025

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći. Stan je kvalitetno građen: • Parket od trešnje, • Unutrašnja bravarija od punog drveta, • Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum, • Sanitarije Villeroy & Boch keramika. Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking. Cijena: 76 000€. Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.

Podgorica, Czarnogóra
