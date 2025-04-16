Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći.
Stan je kvalitetno građen:
• Parket od trešnje,
• Unutrašnja bravarija od punog drveta,
• Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum,
• Sanitarije Villeroy & Boch keramika.
Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking.
Cijena: 76 000€.
Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.