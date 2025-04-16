Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$704
8
ID: 28604
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot! Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
