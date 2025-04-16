Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$115,953
2
ID: 28336
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Podgorica, Czarnogóra
