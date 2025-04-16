  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$111,493
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28305
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$215,317
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Czarnogóra
od
$523,744
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$146,701
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$111,493
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$494,647
Nowy nowoczesny hotel na nabrzeżu. Condo- hotel jest nowoczesnym projektem rozwojowym, komfortowo położony w Rafailovici na Riwierze Budva - najbardziej rozwiniętym i atrakcyjnym miejscem turystycznym w Czarnogórze. Apartamenty znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Adriatyku i na 2 km piaszc…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$156,090
Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje