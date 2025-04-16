  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$998
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28363
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Instaliran je Multi Split sistem. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$739,061
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$253,500
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$709,964
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$998
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,526
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje