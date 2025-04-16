  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
;
4
ID: 28496
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2.Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade!Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!Rok zavrsetka je ljeto 2026te godine!Direktno od investitora!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

