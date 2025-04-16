  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28521
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan, povrsine 48m2, na trećem spratu stambene zgrade.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život.Nalazi se u zgradi koja ne posjeduje lift.  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$126,750
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$160,204
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$587
Zespół mieszkaniowy on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$523,126
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane s…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$140,833
Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje