Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Czarnogóra
$587
ID: 28567
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

