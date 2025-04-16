Dzielnica mieszkaniowa Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$271,104
ID: 28299
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i terase.Stan je djelimično renoviran i izuzetno funkcionalan, sa odličnim rasporedom prostorija. Zbog svoje lokacije i strukture, predstavlja savršen izbor kako za porodično stanovanje, tako i za kancelarijske ili druge poslovne namjene.Cijena: 231.000 €

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
