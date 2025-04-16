  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Dobrota
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Czarnogóra
$305,139
ID: 28425
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Dobrota

O kompleksie

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Lokalizacja na mapie

Dobrota, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Czarnogóra
od
$305,139
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje