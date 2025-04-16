  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Czarnogóra
od
$116,188
;
9
ID: 28457
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.     Cijena za komplet iznosi 99.000 €. Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.   Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

