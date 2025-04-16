Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.
Struktura:
Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa
Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.
Cijena za komplet iznosi 99.000 €.
Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.
Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.
Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.
Lokalizacja na mapie
Bar, Czarnogóra
