Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predviđeno za jedno vozilo. Ispred zgrade je i javni parking kao i igralište za djecu.U neposrednoj blizini su svi bitni sadržaji za svakodnevni život.