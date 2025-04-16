  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$126,750
;
6
ID: 28565
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predviđeno za jedno vozilo. Ispred zgrade je i javni parking kao i igralište za djecu.U neposrednoj blizini su svi bitni sadržaji za svakodnevni život.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

