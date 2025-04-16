  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$269,931
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28309
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administrativno i poslovno središte grada. Nalazi se na raskrsnici važnih saobraćajnih pravaca i predstavlja jedno od najživljih područja u gradu. Glavni trg u centru Podgorice je Trg Republike, koji je okružen zgradama crnogorske Vlade, parlamenta, ministarstvima, domom zdravlja, hitnom pomoći, školama, vrtićima i drugim važnim institucijama.Stan je idealan za porodični život, ali je takođe pogodan za advokatske kancelarije ili slične poslovne aktivnosti.Zgrada nema lift. Ulaz se redovno održava.Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$261,872
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
Zespół mieszkaniowy by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$131,246
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$269,931
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Czarnogóra
od
$457,708
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto is…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w najlepszej lokalizacji na Riwierze Herceg Novi, 150 metrów od morza i projektu Portonovi. Wspaniały widok na morze otoczony nietkniętą przyrodą, bezpieczeństwo okrągłego zegara i skomplikowana infrastruktura sprawi, że pobyt będzie komfortowy i ni…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje