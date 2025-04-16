  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28447
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$146,701
Dzielnica mieszkaniowa Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$275,799
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$152,569
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$111,493
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 38–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnog…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
214,067
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje