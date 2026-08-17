Dzielnica mieszkaniowa Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

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Mieszkanie, które łączy wszystko!
W jednym z najbardziej poszukiwanych i spokojnych obszarów zabytkowego serca Tel Awiwu, między Yavne i Albert Square, wspaniały odnowiony apartament położony na 4 piętrze pięknego nowoczesnego budynku.
Charakterystyka:
- 3 kawałki włącznie z mamadem
- 73 m2 powierzchni mieszkalnej
- Taras słoneczny o powierzchni 13 m2
- Nieustraszony widok na miasto
- Winda
- Parking podziemny
- Jaskinia
- Sala sportowa
- Usługi w zakresie ochrony i przyjmowania
Wyjątkowa lokalizacja, zaledwie kilka kroków od Pagoda, Montefiore Hotel i Rothschild Boulevard, w samym sercu jednego z najbardziej eleganckich obszarów Tel Awiwu.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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