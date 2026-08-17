Dzielnica mieszkaniowa Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Mieszkanie, które łączy wszystko! W jednym z najbardziej poszukiwanych i spokojnych obszarów zabytkowego serca Tel Awiwu, między Yavne i Albert Square, wspaniały odnowiony apartament położony na 4 piętrze pięknego nowoczesnego budynku. Charakterystyka: - 3 kawałki włącznie z mamadem - 73 m2 powierzchni mieszkalnej - Taras słoneczny o powierzchni 13 m2 - Nieustraszony widok na miasto - Winda - Parking podziemny - Jaskinia - Sala sportowa - Usługi w zakresie ochrony i przyjmowania Wyjątkowa lokalizacja, zaledwie kilka kroków od Pagoda, Montefiore Hotel i Rothschild Boulevard, w samym sercu jednego z najbardziej eleganckich obszarów Tel Awiwu.