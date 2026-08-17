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Dzielnica mieszkaniowa Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
;
10
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ID: 39829
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie, które łączy wszystko! W jednym z najbardziej poszukiwanych i spokojnych obszarów zabytkowego serca Tel Awiwu, między Yavne i Albert Square, wspaniały odnowiony apartament położony na 4 piętrze pięknego nowoczesnego budynku. Charakterystyka: - 3 kawałki włącznie z mamadem - 73 m2 powierzchni mieszkalnej - Taras słoneczny o powierzchni 13 m2 - Nieustraszony widok na miasto - Winda - Parking podziemny - Jaskinia - Sala sportowa - Usługi w zakresie ochrony i przyjmowania Wyjątkowa lokalizacja, zaledwie kilka kroków od Pagoda, Montefiore Hotel i Rothschild Boulevard, w samym sercu jednego z najbardziej eleganckich obszarów Tel Awiwu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove
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od
$2,10M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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