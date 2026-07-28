Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana emplacement premium

Do wynajęcia - Przestrzeń komercyjna w sercu Ra 'anany Premia lokalizacja w samym sercu centrum miasta, w ruchliwej dzielnicy handlowej, w pobliżu supermarketu, wiele sklepów i duży publiczny parking. Ta przestrzeń oferuje doskonałą widoczność dzięki dwóm dużym oknom i cieszy się idealnym środowiskiem do rozwoju działalności komercyjnej. ✔️ 68 m2 na parterze ✔️ 68 m2 galerii ✔️ Dwa okna ✔️ Doskonały stan ✔️ Wszystkie czynności dozwolone, w tym catering ✔️ Duży parking w pobliżu ✔️ Sektor o wysokim potencjale handlowym Idealny adres dla znaku pragnącego założyć w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Ra 'anana.