Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana emplacement premium

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Do wynajęcia - Przestrzeń komercyjna w sercu Ra 'anany
Premia lokalizacja w samym sercu centrum miasta, w ruchliwej dzielnicy handlowej, w pobliżu supermarketu, wiele sklepów i duży publiczny parking.
Ta przestrzeń oferuje doskonałą widoczność dzięki dwóm dużym oknom i cieszy się idealnym środowiskiem do rozwoju działalności komercyjnej.
✔️ 68 m2 na parterze
✔️ 68 m2 galerii
✔️ Dwa okna
✔️ Doskonały stan
✔️ Wszystkie czynności dozwolone, w tym catering
✔️ Duży parking w pobliżu
✔️ Sektor o wysokim potencjale handlowym
Idealny adres dla znaku pragnącego założyć w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Ra 'anana.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
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