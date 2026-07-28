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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana emplacement premium

Raanana, Izrael
od
$4,920
;
2
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ID: 39611
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Opsterland, 4

O kompleksie

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Do wynajęcia - Przestrzeń komercyjna w sercu Ra 'anany Premia lokalizacja w samym sercu centrum miasta, w ruchliwej dzielnicy handlowej, w pobliżu supermarketu, wiele sklepów i duży publiczny parking. Ta przestrzeń oferuje doskonałą widoczność dzięki dwóm dużym oknom i cieszy się idealnym środowiskiem do rozwoju działalności komercyjnej. ✔️ 68 m2 na parterze ✔️ 68 m2 galerii ✔️ Dwa okna ✔️ Doskonały stan ✔️ Wszystkie czynności dozwolone, w tym catering ✔️ Duży parking w pobliżu ✔️ Sektor o wysokim potencjale handlowym Idealny adres dla znaku pragnącego założyć w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Ra 'anana.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana emplacement premium
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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