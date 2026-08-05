Dzielnica mieszkaniowa Ideal investisseur

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Apartament na sprzedaż - Rue Rabbi Hisda
58 metrów kwadratowych w katastrze. Wydanie mieszkań w ciągu dwóch i pół roku.
Co otrzymasz po rekonstrukcji:
Nowy apartament 103 m2
Taras o powierzchni 12 m2
Magazyn o powierzchni 6 m2
Prywatne miejsce parkingowe
Całkowicie nowy budynek, zbudowany w wysokim standardzie, z nowoczesną architekturą
Aktualny stan apartamentu:
Pusty apartament
Właściciel spadkobiercy zamieszkujący za granicą
Idealny do natychmiastowych inwestycji
Potencjał wynajmu: 6000 miesięcznie
Lokalizacja:
Hisda 2 Street - poszukiwany w sąsiedztwie, budynek w pełnej procedurze renowacji
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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