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Dzielnica mieszkaniowa Ideal investisseur

Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
;
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investisseur
1
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ID: 39682
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Ben Gamla, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż - Rue Rabbi Hisda 58 metrów kwadratowych w katastrze. Wydanie mieszkań w ciągu dwóch i pół roku. Co otrzymasz po rekonstrukcji: Nowy apartament 103 m2 Taras o powierzchni 12 m2 Magazyn o powierzchni 6 m2 Prywatne miejsce parkingowe Całkowicie nowy budynek, zbudowany w wysokim standardzie, z nowoczesną architekturą Aktualny stan apartamentu: Pusty apartament Właściciel spadkobiercy zamieszkujący za granicą Idealny do natychmiastowych inwestycji Potencjał wynajmu: 6000 miesięcznie Lokalizacja: Hisda 2 Street - poszukiwany w sąsiedztwie, budynek w pełnej procedurze renowacji

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Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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