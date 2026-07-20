  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,27M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 38262
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Yoo Tower, Nissim Aloni Street, Tel Aviv Tel Aviv YOO Wieża oferuje koncepcję inspirowaną wszechświatem Starcka, łączącą luksus, zulencję, humor i bezprecedensowy styl. Zbudowany z wyjątkowych materiałów i rzemiosła. Apartament położony na 8. piętrze z widokiem na północny zachód. Przestronny apartament: • 188 m2 powierzchni mieszkalnej • 10 m2 słonecznego tarasu • 4.5 szt. • Zabezpieczony pokój (Mamad) • Duży apartament z garderobą • Dwie pełne łazienki • Dodatkowe toalety dla gości • 2 prywatne miejsca parkingowe zarejestrowane w katastrze Korzyści z budynku: • Spa • Sauna • Basen • Sala sportowa • 24 / 7 opiekun

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex proche mer vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$7,22M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux clair et bien agence proche mer A ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,27M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanja, Izrael
od
$1,53M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$587,120
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem au coeur du centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$1,902
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się