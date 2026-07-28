Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

Numer referencyjny: RN 107 Okręg: Kiryat Ganim, najbardziej ruchliwa dzielnica Raanany, na granicy Herzliya Ciche, zielone i mieszkalne, przy wejściu do pasa bez wyjścia Blisko do komunikacji miejskiej, dworca autobusowego i kolejowego Ra Blisko lev hapark, centrum handlowe z supermarketami, apteka, kino, siłownia i restauracje. Wiele synagogów. Piękna willa 8 pokoi na 4 poziomach, piwnica wliczone Powierzchnia mieszkalna 402 m2 Land of 350 m2 Ogród z prywatnym basenem 35 m2 Centralna klimatyzacja Jasny dom: Provencal, design architekta Opis willi: 4 apartamenty na wyższych piętrach z łazienką i zintegrowanymi meblami, na parterze (100 m2): 1 duży salon z kominkiem na paliwo, kuchnia amerykańska marki Regba, jadalnia, salon TV Na zewnątrz: duży taras z basenem i kutego żelaza pergola I kolejny w syntetycznym trawniku, z grillem W piwnicy, pralnia i toalety dla gości W piwnicy: kino domowe, 1 duże podwójne biurko, mamad i inna sypialnia, łazienka, aneks kuchenny, przechowalnia Marmurowa podłoga prawie wszędzie, laminowana / stratyfikowana podłoga parkietowa w pokojach Ładowarka do samochodów elektrycznych