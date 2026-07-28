Dzielnica mieszkaniowa Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

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Numer referencyjny: RN 107
Okręg: Kiryat Ganim, najbardziej ruchliwa dzielnica Raanany, na granicy Herzliya
Ciche, zielone i mieszkalne, przy wejściu do pasa bez wyjścia
Blisko do komunikacji miejskiej, dworca autobusowego i kolejowego Ra
Blisko lev hapark, centrum handlowe z supermarketami, apteka, kino, siłownia i restauracje.
Wiele synagogów.
Piękna willa 8 pokoi na 4 poziomach, piwnica wliczone
Powierzchnia mieszkalna 402 m2
Land of 350 m2
Ogród z prywatnym basenem 35 m2
Centralna klimatyzacja
Jasny dom: Provencal, design architekta
Opis willi: 4 apartamenty na wyższych piętrach z łazienką i zintegrowanymi meblami, na parterze (100 m2): 1 duży salon z kominkiem na paliwo, kuchnia amerykańska marki Regba, jadalnia, salon TV
Na zewnątrz: duży taras z basenem i kutego żelaza pergola
I kolejny w syntetycznym trawniku, z grillem
W piwnicy, pralnia i toalety dla gości
W piwnicy: kino domowe, 1 duże podwójne biurko, mamad i inna sypialnia, łazienka, aneks kuchenny, przechowalnia
Marmurowa podłoga prawie wszędzie, laminowana / stratyfikowana podłoga parkietowa w pokojach
Ładowarka do samochodów elektrycznych
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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