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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
;
8
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ID: 38393
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 79

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Gordon i morza. Budynek Tel awiwijski w dobrym stanie. Odnowione mieszkanie stojące, prace wykonane 2 lata temu. 1 piętro na 3. 3 pokoje. 2 łazienki. 102 m2. Widok na morze. 3 wystawy: Północ, Wschód, Zachód. Spokojny i jasny. Miklat w budynku. Cena: 6,490000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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