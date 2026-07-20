Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces

Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarony, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z 24 / 7 strażnika, siłownia i odkryty basen i więcej! Mieszkanie jest jasne i wygodne i oferuje przyjemne doświadczenie życiowe. Piętro: 26th z 6 windami 3 sztuki 68 m2 + 10 m2 taras 1 miejsce parkingowe Cena: 3,490 000 sh Wynajem na 8,500 sh / miesiąc