Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya

Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street Szukasz przestronnego i jasnego domu w bardzo popularnej okolicy? Nie przegap tej okazji! Szczegóły własności: • 4 pokoje + prywatny taras na dachu o wysokim potencjale • 2- pokojowe mieszkanie z dużym ogrodem - idealne do wynajęcia dochodów, inwestycji lub do zakwaterowania członków rodziny • 3 poziomy dobrze ułożone • Zabezpieczony pokój (mamad) • Prywatne miejsce parkingowe Główne aktywa: ✔ Cichy i poszukiwany sąsiedztwie Netanya North ✔ Idealny dla rodzin i inwestorów ✔ Inteligentne rozwiązanie zapewniające całkowitą prywatność między jednostkami Cena: NIS 2 850 000