Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya

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Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street
Szukasz przestronnego i jasnego domu w bardzo popularnej okolicy?
Nie przegap tej okazji!
Szczegóły własności:
• 4 pokoje + prywatny taras na dachu o wysokim potencjale
• 2- pokojowe mieszkanie z dużym ogrodem - idealne do wynajęcia dochodów, inwestycji lub do zakwaterowania członków rodziny
• 3 poziomy dobrze ułożone
• Zabezpieczony pokój (mamad)
• Prywatne miejsce parkingowe
Główne aktywa:
✔ Cichy i poszukiwany sąsiedztwie Netanya North
✔ Idealny dla rodzin i inwestorów
✔ Inteligentne rozwiązanie zapewniające całkowitą prywatność między jednostkami
Cena: NIS 2 850 000
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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