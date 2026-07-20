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Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya

Netanya, Izrael
od
$934,800
;
10
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ID: 38343
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
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Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street Szukasz przestronnego i jasnego domu w bardzo popularnej okolicy? Nie przegap tej okazji! Szczegóły własności: • 4 pokoje + prywatny taras na dachu o wysokim potencjale • 2- pokojowe mieszkanie z dużym ogrodem - idealne do wynajęcia dochodów, inwestycji lub do zakwaterowania członków rodziny • 3 poziomy dobrze ułożone • Zabezpieczony pokój (mamad) • Prywatne miejsce parkingowe Główne aktywa: ✔ Cichy i poszukiwany sąsiedztwie Netanya North ✔ Idealny dla rodzin i inwestorów ✔ Inteligentne rozwiązanie zapewniające całkowitą prywatność między jednostkami Cena: NIS 2 850 000

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Cottage avec potentiel nord de netanya
Netanya, Izrael
od
$934,800
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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