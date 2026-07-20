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Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
;
11
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ID: 38293
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shalom Aleichem, 35

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy w sprzedaży wyłącznie 35 Shalom Aleichem Street Cicha i centralna ulica, blisko morza. Unikalna i wyjątkowa nieruchomość jest oferowana: 5-pokojowe mieszkanie 114 m2 na 2 poziomach (2 i 3 piętro) z luksusowym tarasem słonecznym 11 m2. Winda obsługująca oba poziomy! Na pierwszym poziomie: Przestronny salon / kuchnia, sypialnia, łazienka i balkon. Na drugim poziomie: 3 sypialnie w tym apartament z łazienką. Parking zakryty (2 miejsca). Dobrze utrzymany budynek. Gwarantowane zabezpieczenie!

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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