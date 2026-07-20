Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

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Nowy w sprzedaży wyłącznie
35 Shalom Aleichem Street
Cicha i centralna ulica, blisko morza.
Unikalna i wyjątkowa nieruchomość jest oferowana:
5-pokojowe mieszkanie 114 m2 na 2 poziomach (2 i 3 piętro) z luksusowym tarasem słonecznym 11 m2.
Winda obsługująca oba poziomy!
Na pierwszym poziomie: Przestronny salon / kuchnia, sypialnia, łazienka i balkon.
Na drugim poziomie: 3 sypialnie w tym apartament z łazienką.
Parking zakryty (2 miejsca).
Dobrze utrzymany budynek.
Gwarantowane zabezpieczenie!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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