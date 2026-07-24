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Dzielnica mieszkaniowa Une pepite immobiliere

Jerusalem, Izrael
od
$3,48M
;
7
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ID: 38879
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Israel Eldad, 27

O kompleksie

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Rzadkie i unikalne dobro, od tych, którzy przybywają na rynek tylko raz na kilka lat! Wspaniały 5-pokojowy apartament ogrodowy (w tym 2 apartamenty master), odnowiony z wysokiej klasy udogodnienia i dużo smaku. Około 130 m2 powierzchni mieszkalnej, z ogromnym prywatnym ogrodem 250 m2 zarejestrowanym w katastrze i podgrzewanym basenem zbudowanym za pozwoleniem. Cechy wyjątku: ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, kuchnia zewnętrzna, siłownia, niezależne biuro, 2 zadaszone miejsca parkingowe i piwnica. Idealna lokalizacja, w obliczu synagogi i mikrofali, w otoczeniu parków i terenów zielonych. Prawdziwa miłość!

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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