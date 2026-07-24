Dzielnica mieszkaniowa Une pepite immobiliere

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Rzadkie i unikalne dobro, od tych, którzy przybywają na rynek tylko raz na kilka lat!
Wspaniały 5-pokojowy apartament ogrodowy (w tym 2 apartamenty master), odnowiony z wysokiej klasy udogodnienia i dużo smaku. Około 130 m2 powierzchni mieszkalnej, z ogromnym prywatnym ogrodem 250 m2 zarejestrowanym w katastrze i podgrzewanym basenem zbudowanym za pozwoleniem.
Cechy wyjątku: ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, kuchnia zewnętrzna, siłownia, niezależne biuro, 2 zadaszone miejsca parkingowe i piwnica.
Idealna lokalizacja, w obliczu synagogi i mikrofali, w otoczeniu parków i terenów zielonych.
Prawdziwa miłość!
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
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