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Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,04M
;
10
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ID: 38353
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Balfour, 61

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, Lev- Hair, w pobliżu Rothschild Podwyższone parter (5 kroków do wspinaczki) 2.5 szt. 62 m2 Odnowione Maksymalne wykorzystanie przestrzeni 3 wystawy: Południe, Wschód, Zachód Bardzo jasne Wynajęty 8 000 miesięcznie Miklat w budynku Cena: 3,180,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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