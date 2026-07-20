  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonnes orientations

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonnes orientations

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,61M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38672
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaMelekh George, 2

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Parfait 2 5 pieces avec mamad balcon et ascenseur a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,15M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonnes orientations
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,61M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,04M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, Lev- Hair, w pobliżu Rothschild Podwyższone parter (5 kroków do wspinaczki) 2.5 szt. 62 m2 Odnowione Maksymalne wykorzystanie przestrzeni 3 wystawy: Południe, Wschód, Zachód Bardzo jasne Wynajęty 8 000 miesięcznie Miklat w budynku Cena: 3,180,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Netanya, Izrael
od
$2,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się