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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$951,200
;
11
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ID: 38292
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eliyahu Sapir, 19

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy w sprzedaży wyłącznie 9 Shmaryahu Levin Street Cichy i poszukiwany ulicy w alejach Place Habima. Urocze przestronne mieszkanie pełne uroku. 2 sztuki 61 m2 (powierzchnia brutto) Parter Apartament posiada dodatkowe wejście tylne Duże składowanie Świetny pobyt! Słoneczny podgrzewacz wody Dobrze utrzymany budynek Schronisko w budynku

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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