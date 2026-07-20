  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble classe rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble classe rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38309
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Allenby

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pobliżu Rothschild. Ładny, tajny budynek. Parter na 2 piętrach, 5 pokoi, 4 apartamenty dla rodziców. Balkon 106m2 + 7m2. Idealny dla Airbnb. Odnowiony wysoki stojący, wysoki sufit 4 metr. Cena: 5,480,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,20M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$718,320
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,67M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Hajfa, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble classe rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$915,120
4 pokoje marzeń w Rakafot Na sprzedaż apartament 4 przestronne i jasne pokoje w poszukiwanej dzielnicy Harakafot! 106 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 15 m2 z otwartym i zielonym widokiem na park. ✔ 4 piętro z 8 ✔ 2 wytyczne ✔ 2 toalety i łazienki ✔ Parking prywatny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a la marina dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a la marina dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$442,800
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,51M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się