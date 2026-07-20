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Dzielnica mieszkaniowa Yaffo nord complexe avec piscine

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
;
4
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ID: 38331
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot Jerusalem, 15

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w kompleksie z pięknym odkrytym basenem i siłownią w północnej części Yaffo, kilka kroków od morza. Drugie piętro na 7 z windami. 2 sztuki (możliwość zrobienia 3 sztuk). 2 W.C. 66m2 + 26m2 tarasu dachowego (Succah). 1 parking. Spokojnie i jasno. Cena: 4,380000 sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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