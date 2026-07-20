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Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
;
7
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ID: 38354
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Moshe Hess, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w najbardziej tętniącej życiem i centrum miasta, w pobliżu przyszłej tramwaju, Nahalat Binyamin, Rothschild, Shuk Hacarmel i kilka kroków od morza. Tajny budynek do remontu. Trzecie piętro z windą. Trzy pokoje. 55m2 + 16m2 tarasy. Mamad, po stronie sądu. Spokojnie i jasno. 2 kierunki: Południe, Wschód. Cena: 3,980,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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