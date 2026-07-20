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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble grand appartement

Raanana, Izrael
od
$3,674
;
4
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ID: 38289
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Przeniesienie
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Do wynajęcia - Ra 'anana Ten piękny 6-pokojowy apartament znajduje się w poszukiwanej części Ra 'anany i oferuje piękne objętości i przyjemne środowisko życia, idealne dla rodziny. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 150 m2 ✔️ Taras (mirpeset) o powierzchni 16 m2 ✔️ Drugie piętro ✔️ Parking prywatny ✔️ Jaskinia Jasny i funkcjonalny apartament, w pobliżu szkół, sklepów i wszystkich udogodnień. ? Dostępny od 10 sierpnia.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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