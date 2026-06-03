Dzielnica mieszkaniowa Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

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Co jeśli kupisz nowe mieszkanie w Jerozolimie za cenę, której prawdopodobnie już nie zobaczysz?
W prestiżowym projekcie Mordot Arnona, odkryj wspaniały apartament 5-pokojowy o powierzchni 123 m2 położony na 15 piętrze na 18, ciesząc się wyjątkową jasność i wysokiej klasy usługi.
Apartament posiada ładny balkon o powierzchni 14 m2, dwa miejsca parkingowe w piwnicy, mamad i znajduje się w nowoczesnym budynku wyposażonym w cztery windy Shabbat.
Prawdziwą zaletą tej możliwości jest jej cena. Właściciel musi szybko sprzedać przed dostawą kluczy planowanych w ciągu około miesiąca, co pozwala mu teraz nabyć tę nieruchomość tylko na 3.950.000, szczególnie atrakcyjną kwotę dla tego sektora i tego poziomu dostawy.
Rzadki atut dla rodzin chcących szybko się osiedlić lub dla inwestorów poszukujących bezpiecznej wartości w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Jerozolimy.
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