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Dzielnica mieszkaniowa Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,39M
;
6
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ID: 37940
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Yitzhak Ernst Naventzel

O kompleksie

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Co jeśli kupisz nowe mieszkanie w Jerozolimie za cenę, której prawdopodobnie już nie zobaczysz? W prestiżowym projekcie Mordot Arnona, odkryj wspaniały apartament 5-pokojowy o powierzchni 123 m2 położony na 15 piętrze na 18, ciesząc się wyjątkową jasność i wysokiej klasy usługi. Apartament posiada ładny balkon o powierzchni 14 m2, dwa miejsca parkingowe w piwnicy, mamad i znajduje się w nowoczesnym budynku wyposażonym w cztery windy Shabbat. Prawdziwą zaletą tej możliwości jest jej cena. Właściciel musi szybko sprzedać przed dostawą kluczy planowanych w ciągu około miesiąca, co pozwala mu teraz nabyć tę nieruchomość tylko na 3.950.000, szczególnie atrakcyjną kwotę dla tego sektora i tego poziomu dostawy. Rzadki atut dla rodzin chcących szybko się osiedlić lub dla inwestorów poszukujących bezpiecznej wartości w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Jerozolimy. Obrazy umeblowane przez IA dla lepszej wizualizacji

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
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$1,39M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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