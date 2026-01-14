  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
;
12
ID: 33168
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze stałą ochroną Kontrolowany dostęp i ciche środowisko mieszkalne Pocieszające ramy dla ciebie i twoich bliskich, bez kompromisu w sprawie twojej niezależności Prawdziwe życie w sąsiedztwie, przyjazne i ciepłe Luksusowe lobby, miejsce spotkań i wymiany Synagoga w rezydencji, wspierająca więzi społeczne Humanitarne rezydencje, idealne do tworzenia relacji przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności wszystkich Całkowita autonomia, w domu, na zawsze Apartamenty od 2 do 5 pokoi, z balkonem lub dużym tarasem Nieruchomość zarejestrowana w Tabou: jesteś w pełni własnością obiektu Brak obowiązku usługowego: swobodnie wybrać to, czego potrzebujesz, kiedy chcesz A la carte service, zgodnie z twoimi życzeniami Restauracja Sala sportowa Usługi w zakresie opieki medycznej i wsparcia ➡️ Pozostajecie niezależni, z rozwiązaniami na wyciągnięcie ręki Idealna lokalizacja Sklepy i obiekty w pobliżu Zaledwie 20 minut od centrum Jerozolimy Obniżone opłaty za kondominium, rzadka korzyść dla rezydencji tej pozycji Doskonałe połączenie bezpieczeństwa, konwiwizmu, komfortu i wolności. Miejsce życia zaprojektowane na dziś i na przyszłość.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$674,828
Nowy projekt nieruchomości w dzielnicy Mekor Haim, 9 piętrowy budynek z pięknymi korzyściami wewnętrznymi i zewnętrznymi. parking dla każdego mieszkania. Idealna lokalizacja, blisko parku Hamesila, przyszłej tramwaju i kilka kroków od dzielnicy Baka i Mochava. Germanit. Duży wybór mieszkania…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,19M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$895,180
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
