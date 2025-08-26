Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy projekt w sercu Talpiot Jerozolima
Kompleks 8 budynków, z których 4 są już zamieszkane, a 2 są wprowadzane do obrotu.
10 piętrowe budynki z luksusowym holem, 2 windy, podziemny parking i piwnice.
Z pięknym parkiem, w tym plac zabaw dla dzieci, jak również różne sklepy w pobliżu znajduje się w centrum handlowym, znajduje się w samym sercu Talpiot, w pobliżu dróg, tramwaj jest 15 minut spacerem od Baka.
Projekt ten będzie oferował apartamenty od 2 do 5 pokoi, parter, mini penthouses i penthouses.
Dostępne w grudniu 2026 r.
3 p 77m2 i 8.4m2 taras
3 p 81m2 i od 8 do 12m2 taras
3 p 87m2 i 10 m2 taras
4 p 105m2 i od 12 do 18m2
4 p 98m2 i taras między 10 a 13m2
4 p102m2 i taras od 10 do 13m2
5 p 122m2 i taras między 13 a 16m2
Ceny zaczynają się od 2.775 000 sh i każdy apartament pochodzi z piwnicy i parking
4 pokoje o powierzchni 105m2 z tarasem 13m2, parking i piwnica od 1 piętrze
Cena od 3.754.000 sh
Penthouse 4 pokoje 140m2 z pięknym tarasem 33m2.
Mini penthouse 4 pokoje o powierzchni 136m2 z pięknym tarasem 118m2
Metoda płatności:
15% przy podpisaniu
15% co 5 miesięcy
15% przy kluczowej dostawie
(Cena ta nie obejmuje naszej prowizji agencji, która jest 2% HT)
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń do nas bez czekania na następujący numer: Simone
Simex Realty Agencja nieruchomości w Izraelu
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.