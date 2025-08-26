  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

od
$899,400
26.08.2025
$899,400
14.07.2025
$842,138
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26911
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt mieszkalny na Kiriat Menahem graniczy z kiriat yovel składa się z 2 wież o 31 piętrze i 3 budynków o 9 piętrach, projekt znajduje się u podnóża nowego Tramway. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do penthouse. parking dla każdego mieszkania. Elastyczny harmonogram z łatwością płatności. Dostarczono 4 lata.

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

