Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Jerusalem, Izrael
od
$646,800
26.08.2025
$646,800
14.07.2025
$605,620
;
7
ID: 26960
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Français Français
Nowy projekt nieruchomości w dzielnicy Mekor Haim, 9 piętrowy budynek z pięknymi korzyściami wewnętrznymi i zewnętrznymi. parking dla każdego mieszkania. Idealna lokalizacja, blisko parku Hamesila, przyszłej tramwaju i kilka kroków od dzielnicy Baka i Mochava. Germanit. Duży wybór mieszkania, od 2 pokoi do penthouse. Dostawa: 30 miesięcy

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael

