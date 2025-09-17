  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Jam, Izrael
od
$930,000
;
15
Zostawić wniosek
ID: 28020
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywaniu - 80% przy kluczowej dostawie Specyfikacje High- End ♦Optymalne gwarancje bankowe

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$930,000
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$900,000
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$675,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$930,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$996,000
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$865,200
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,13M
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się