Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Aszdod, Izrael
od
$687,000
26.08.2025
$687,000
17.07.2025
$643,261
;
6
ID: 27040
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy program nieruchomości 3 pokoje w Ashdod - Dostawa w 26 miesięcy Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w samym sercu Ashdod, w trakcie budowy, z dostawy planowane w zaledwie 26 miesięcy. Ten nowy wysokiej klasy rezydencja wznosi się na 8 piętrach i cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją: w pobliżu dużego basenu olimpijskiego, nowego stadionu Ashdod, sklepów, synagogi, szkół i środków transportu. Morze i jego plaże są tylko 5 minut jazdy samochodem. Oferujemy 3 pokojowe apartamenty, doskonale zaprojektowane dla optymalnego komfortu: Przestronny balkon Mamad (sejf) Klimatyzacja Prywatny parking w piwnicy Dwie windy, w tym jedna z Shabbat Program uwodzi również swoim wyjątkowym harmonogramem płatności: 5% przy podpisywaniu umowy: 114 500 ILS (około 28 250 euro) 5% w 6 miesięcy: 114 500 ILS (około 28 250 euro) Saldo przy kluczowej dostawy w ciągu 26 miesięcy Wszystko bez zainteresowania lub indeksacji - rzadka okazja na izraelskim rynku nieruchomości. Ceny z ILS 2 290 000 (około 565 000 EUR). Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednym z najbardziej dynamicznych i obiecujących dzielnic Ashdod. Aby uzyskać więcej informacji, planów i dostępności, skontaktuj się z nami teraz.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
