  4. Kompleks mieszkalny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.

od
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
Zostawić wniosek
ID: 27423
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 003175
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

  • Hotelu ze 100 apartamentami (9 rodzajów apartamentów)
  • 67 willi z naturalnego kamienia z prywatnymi basenami

Współpracy z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Wzrost rentowności marki: 14% - 18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z obiektami prywatnymi, hotele markowe wykazują:

  • +18–25% - w stosunku do obłożenia
  • +30–40% - w stosunku do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces! Będzie dostępna aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność obiektu!

  • Dzierżawa: 30 lat od 2025 r. + 30 lat
  • Różowa ziemia (turystyczna)

Wkład własny 30%
Brak rat do końca budowy.

Zakończenie budowy: II kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

  • Koncepcja hotelu Art-Wellness
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restauracja z tarasem
  • Coworking
  • Centrum SPA i Wellness
  • Sala fitness
  • Basen zewnętrzny z serwisem plażowym
  • Parking zewnętrzny dla samochodów i rowerów
  • I wiele więcej

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
