Willa PARQ blue

Kompleks willi PARQ niebieski to wille na „instagramie” Bali

Wybraliśmy najlepsze miejsce na wyspie i tworzymy nowy punkt przyciągania dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i dochodowego projektu inwestycyjnego.

Wszystko jest na eleganckie wakacje: lazurowy ocean, złoty piasek i wygodne kluby plażowe!!!

Kompleks willi PARQ blue to największy projekt na dużą skalę na wybrzeżu plaży Melasti.

Planuje się budowę 200 willi w pierwszym etapie budowy do końca 2023 r. Cały kompleks składa się z trzech linii i zajmie 21 hektarów. W sprzedaży wille od 75 do 300 mkw.

Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie dostajesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu.

20 000 mkw. Infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, spa, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki.

Projekt legendarnego twórcy PARQ U Andre Frey.

Nieoprocentowana rata czasu budowy.

Istnieją różne opcje! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy inwestować z zyskiem!!