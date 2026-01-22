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Willa PARQ blue

Ungasan, Indonezja
od
$195,000
;
2
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ID: 3737
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Ungasan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

O kompleksie

Kompleks willi PARQ niebieski to wille na „instagramie” Bali

Wybraliśmy najlepsze miejsce na wyspie i tworzymy nowy punkt przyciągania dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i dochodowego projektu inwestycyjnego.

Wszystko jest na eleganckie wakacje: lazurowy ocean, złoty piasek i wygodne kluby plażowe!!!

Kompleks willi PARQ blue to największy projekt na dużą skalę na wybrzeżu plaży Melasti.

Planuje się budowę 200 willi w pierwszym etapie budowy do końca 2023 r. Cały kompleks składa się z trzech linii i zajmie 21 hektarów. W sprzedaży wille od 75 do 300 mkw.

Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie dostajesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu.

20 000 mkw. Infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, spa, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki.

Projekt legendarnego twórcy PARQ U Andre Frey.

Nieoprocentowana rata czasu budowy.

Istnieją różne opcje! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy inwestować z zyskiem!!

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Szeregowiec
Powierzchnia, m² 50.0
Cena za m², USD 4,193
Cena mieszkania, USD 222,062

Lokalizacja na mapie

Ungasan, Indonezja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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