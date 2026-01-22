Kompleks mieszkalny UBUD CITY Renaissance

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud.
Obłożenie w Ubud wynosi 23%. Gwarantowany zwrot z czynszu i podwyżki cen w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię.
Apartamenty UBUD CITY Renaissance z aplikacją mobilną do planowania wakacji (nawigacja, kalendarz i rejestracja na wydarzenia, wynajem, randki, usługi), inteligentnym sterowaniem domem (kluczem, klimatyzacją, oświetleniem).
Zróżnicowana infrastruktura zaspokajająca wszystkie potrzeby:
- Bezpłatny parking;
- Restauracja wegetariańska i mięsna, europejska z menu dla dzieci, kuchnia molekularna, kawiarnia/cukiernia śniadaniowa, kawiarnia;
- Centrum dla dzieci przeznaczone do organizowania różnorodnych zajęć i opieki nad Twoim dzieckiem;
- Sala fitness, basen 25 m, łaźnie, masaże, joga;
- Przestrzeń coworkingowa, supermarket, lokalne sklepy z pamiątkami.
W pobliżu kompleksu znajdują się pływające mosty w lakonicznym stylu, na których można miło spędzić czas odpoczywając, poznając się i tworząc.
Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
*cena podana jest na dzień 29 lipca 2024 r.
Lokalizacja na mapie
Ubud, Indonezja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.