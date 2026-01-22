  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny UBUD CITY Renaissance

Ubud, Indonezja
od
$118,800
15.10.2024
$118,800
11.06.2024
$112,000
;
12
ID: 19935
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.12.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Miasteczko
    Ubud

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Русский Русский
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud. Obłożenie w Ubud wynosi 23%. Gwarantowany zwrot z czynszu i podwyżki cen w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię. Apartamenty UBUD CITY Renaissance z aplikacją mobilną do planowania wakacji (nawigacja, kalendarz i rejestracja na wydarzenia, wynajem, randki, usługi), inteligentnym sterowaniem domem (kluczem, klimatyzacją, oświetleniem). Zróżnicowana infrastruktura zaspokajająca wszystkie potrzeby: - Bezpłatny parking; - Restauracja wegetariańska i mięsna, europejska z menu dla dzieci, kuchnia molekularna, kawiarnia/cukiernia śniadaniowa, kawiarnia; - Centrum dla dzieci przeznaczone do organizowania różnorodnych zajęć i opieki nad Twoim dzieckiem; - Sala fitness, basen 25 m, łaźnie, masaże, joga; - Przestrzeń coworkingowa, supermarket, lokalne sklepy z pamiątkami. W pobliżu kompleksu znajdują się pływające mosty w lakonicznym stylu, na których można miło spędzić czas odpoczywając, poznając się i tworząc. Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! *cena podana jest na dzień 29 lipca 2024 r.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

