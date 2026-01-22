Kompleks mieszkalny UBUD CITY Renaissance

Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud. Obłożenie w Ubud wynosi 23%. Gwarantowany zwrot z czynszu i podwyżki cen w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię. Apartamenty UBUD CITY Renaissance z aplikacją mobilną do planowania wakacji (nawigacja, kalendarz i rejestracja na wydarzenia, wynajem, randki, usługi), inteligentnym sterowaniem domem (kluczem, klimatyzacją, oświetleniem). Zróżnicowana infrastruktura zaspokajająca wszystkie potrzeby: - Bezpłatny parking; - Restauracja wegetariańska i mięsna, europejska z menu dla dzieci, kuchnia molekularna, kawiarnia/cukiernia śniadaniowa, kawiarnia; - Centrum dla dzieci przeznaczone do organizowania różnorodnych zajęć i opieki nad Twoim dzieckiem; - Sala fitness, basen 25 m, łaźnie, masaże, joga; - Przestrzeń coworkingowa, supermarket, lokalne sklepy z pamiątkami. W pobliżu kompleksu znajdują się pływające mosty w lakonicznym stylu, na których można miło spędzić czas odpoczywając, poznając się i tworząc. Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! *cena podana jest na dzień 29 lipca 2024 r.