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Dom wolnostojący na sprzedaż w Wolos, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Dimini, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dimini, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 3 …
$117,481
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Melissatika, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Melissatika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Athens North: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Sypialnie, P…
$291,341
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Makrinitsa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Makrinitsa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 314 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 314 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$1,00M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Wolos, Grecja

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