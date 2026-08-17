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Dom wolnostojący na sprzedaż w Delphi Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter składa się z …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Lilaia, Grecja
Dom wolnostojący
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom o powierzchni 250 m kw w Arachovej. Właściciele opuszczą meble …
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Delphi Municipality, Grecja

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