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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Thiva, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Mouriki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mouriki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$425,055
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Thiva, Grecja

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