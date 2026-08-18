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Dom wolnostojący na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

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Municipla unit of Milies
3
Municipal unit of Argalasti
3
Dom wolnostojący Usuwać
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9 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$188,913
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Argalasti, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 56 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Argalasti, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$324,695
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$389,634
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Milies, Grecja
Dom wolnostojący
Milies, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Lavkos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavkos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący
Argalasti, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 60 m2 w Voloso- Pilio. Domek składa się z 2 sypi…
$245,651
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Promyri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Promyri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 100 m kw w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 233 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w South Pilio Municipality, Grecja

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