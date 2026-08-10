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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Tanagra, Grecja

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Municipal Unit of Inofyta
4
Dom wolnostojący Usuwać
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230,627
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426,661
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 1 pokój w Inofyta, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Inofyta, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dilesi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 162 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 299 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 299 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Tanagra, Grecja

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